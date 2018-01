Preço de carros pode cair até 3,8% Executivos das montadoras afirmaram nesta terça-feira que a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em três pontos porcentuais será repassada aos preços cobrados nas concessionárias, mesmo para os modelos em promoção. Vários lojistas, no entanto, acreditam que modelos com descontos elevados, na faixa de 15% a 20%, terão pouca ou nenhuma alteração no preço final. "Não faz sentido não repassar a diferença. Do contrário, com que cara voltaremos ao governo para pedir novas medidas?", afirmou o executivo de uma grande montadora. Para o diretor de vendas da Fiat, Lélio Ramos, o consumidor saberá avaliar quem repassou ou não a redução e será seletivo. "Quem não reduzir preços não vai vender." As montadoras aguardam a publicação da medida no Diário Oficial, prevista para esta quarta-feira, para divulgar novas tabelas. De acordo com cálculos das montadoras e de consultores do setor, o impacto nos preços dos carros populares deve variar de 2,5% a 3,2%, e nos modelos de médio porte, de 2,9% a 3,8%. O plano emergencial, na avaliação de algumas montadoras, deve resultar num acréscimo de 100 mil unidades vendidas no mercado interno em 5 meses. "Por ser uma medida temporária (até novembro), vai atrair consumidores", disse o presidente da Citroën do Brasil, Sérgio Habib. Para o vice-presidente da General Motors, José Carlos Pinheiro Neto, outro ponto positivo é que o anúncio acaba com as especulações que vinham sendo feitas no mercado. "Essa situação criou uma demanda reprimida, mas agora o consumidor já sabe a regra do jogo." Para o consultor do setor automotivo José Eduardo Favaretto, a medida é muito tímida, principalmente porque não veio acompanhada de um programa especial de financiamento. Ele calcula que, até setembro, as vendas devem aumentar 7%. Rogélio Golfarb, diretor da Ford, acha que o mercado total de veículos no ano deve manter-se em 1,4 milhão de unidades. Antes do pacote a expectativa era de rever esse número para 1,33 milhão de unidades. A rede Ford se antecipou e informou que os revendedores da marca farão uma campanha promocional até domingo já com preços reduzidos para os modelos da linha 2003. O diretor da revenda Lemar, José Alberto Gisondi, disse que o novo desconto se dará em cima do preço promocional oferecido em julho. As promoções feitas pela maioria das montadoras garantiram um crescimento de 13% nas vendas dos automóveis em todo o País no mês passado. As concessionárias acreditam que há uma demanda reprimida, uma vez que muitos consumidores estavam aguardando a finalização do acordo entre governo e montadoras. "Tivemos diversos clientes com carta do consórcio pronta para retirar que vieram pesquisar preços e falaram que iam esperar a decisão do governo", afirma Gisondi. O gerente da Fiat Amazonas Sumaré, Pedro Nunes, também afirmou que os descontos vão ocorrer em cima das promoções. "Como o acordo contempla os automóveis em estoque, o consumidor final será beneficiado." Com as vendas da concessionária em torno de 20% a 40% mais baixas que no ano passado, Nunes acredita que a redução do IPI será a "salvação da lavoura". A introdução de uma série de promoções e sorteios tem aquecido as vendas da Peugeot na Pavillon, e a concessionária acredita que a redução do IPI vai se traduzir em aumento ainda maior nas vendas. "Nos primeiros 5 dias de agosto, vendemos 40% a mais do que no mês passado", afirmou o gerente Geovanni Monteiro. "Até o fim do mês, estamos esperando mais do que o dobro, uma vez que o desconto do IPI se dará em cima das promoções." De olho nos preços, o engenheiro José Maurício Maia disse que vai exigir das concessionárias a redução do IPI. "Tem de pesquisar e pechinchar bastante para fazer um bom negócio." Apesar de aplaudir a medida, Maia acredita que ela será insuficiente para garantir o "espetáculo do crescimento". "Essa choradeira das montadoras é antiga e elas acabam conseguindo incentivos. Mas para aquecer a economia é preciso reduzir impostos em todos os setores." O diretor da Volkswagen Davox, Nicolau Kohn, disse que as revendas já operam com preços competitivos e muitas delas anteciparam a redução do IPI no fim de semana. Preços menores que os oferecidos atualmente, disse ele, só devem ser cobrados de modelos com grande estoque. A revenda Primo Rossi, também da VW, já vinha operando com a tabela reduzida na semana passada, mas aposta no efeito psicológico do anúncio oficial para o início da recuperação do mercado.