Preço de cigarros da Souza Cruz sobe 10,3% em média A Souza Cruz informou nesta quarta-feira que irá reajustar os preços dos cigarros por causa do aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O reajuste médio será de 10,3%. De acordo com a assessoria da empresa, todas as marcas terão correção. O novos preços começam a ser cobrados dos fornecedores na sexta-feira. A companhia afirmou que não contava com a elevação do IPI e não planejava aumentos este ano. O aumento de 10% do IPI entrou em vigor no dia 1º de dezembro. A marca Derby terá correção de 12% e passará de R$ 1,25 para R$ 1,40. O Hollywood vai para R$ 1,75, ante aos atuais R$ 1 50. A marca Free passará a custar R$ 2 - hoje tem preço de R$ 1 75. O Carlton subirá de R$ 2 para R$ 2,25. A companhia, segundo a assessoria, espera que haja queda nas vendas, pois mais consumidores devem migrar para o mercado ilegal, que já representa cerca de 35% do consumo no País.