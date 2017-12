Preço de eletroeletrônicos cai com racionamento Há indícios de que o racionamento de energia começa afetar a venda de eletroeletrônicos no varejo. Pesquisa do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe) mostra que, na terceira quadrissemana de maio, os preços dos equipamentos de imagem e som recuaram 1,07% e dos eletroeletrônicos, 0,84%. Só o ferro de passar, um grande consumidor de energia, ficou 2,38% mais barato, assim como a batedeira (2,23%), o microondas (2,30%), o chuveiro (1,52%) e o freezer (1,35%). "Essa queda pode ser efeito do racionamento, apesar da alta do dólar", avalia o coordenador do IPC da Fipe, Heron do Carmo. A análise é compartilhada pelo supervisor-geral da Lojas Cem, Valdemir Colleone. Ele conta que uma diminuição de vendas está ocorrendo exatamente nos produtos tidos como vilões no consumo de eletricidade: freezer, aspiradores, microondas, processadores, entre outros. O racionamento de energia também alterou o perfil de utilização do crediário, mas, por enquanto, não desacelerou o ritmo de pedidos de financiamentos. "O consumidor que usava o financiamento para comprar microondas, freezer e outros eletrodomésticos, busca agora crédito para comprar gerador, aquecedor solar e até lâmpada fluorescentes", afirma o economista Emílio Alfieri, da Associação Comercial de São Paulo. Outro movimento que começa a se notar no comércio é a troca de aparelhos velhos que gastam mais energia, por linhas novas de consumo menor. Promoção O Ponto Frio está fazendo nesta semana um promoção de juros para vários produtos, entre outros, que são grandes consumidores de eletricidade, como geladeiras, microondas. A rede baixou de 5,6% para 1,99% ao mês os juros nos planos em oito vezes e desobrigou o pagamento da entrada.