Preço de embalagens flexíveis subirá 18% A demanda por embalagens flexíveis (à base de resinas termoplásticas) teve um incremento de 4,5% em janeiro, em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira de Embalagens Flexíveis (Abraflex). Segundo a entidade, ainda não dá para avaliar se o crescimento do consumo está ligado à recomposição de estoques. A única certeza é que os preços do produto devem subir 18% nas próximas semanas. "As negociações entre a indústria de embalagens e os clientes já estão avançadas", disse o presidente da Abraflex, Synésio Baptista da Costa. O reajuste nos preços das embalagens flexíveis é resultado, sobretudo, do aumento de 12% nos preços das resinas termoplásticas registrado em 5 de janeiro e do aumento anunciado de mais 20% em fevereiro. "É preciso deixar claro que não estamos em uma corrida inflacionária. O que aconteceu é que nossos preços foram oprimidos no ano passado, ficando 3,5% abaixo do IPC-A", justificou.