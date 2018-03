Preço de material de construção sobe menos pelo 3º mês Pelo terceiro mês consecutivo, o ritmo de aumento dos materiais de construção caiu. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os materiais encerraram fevereiro com alta de 1,88%. No mês retrasado, o reajuste havia sido de 3,10% e, em dezembro, 4,10%. Para o IBGE, a desaceleração pode significar que os materiais entraram numa fase de trégua para os construtores, mas a confirmação só virá nos próximos meses. Isto porque a desaceleração dos materiais está vinculada à queda geral dos índices de inflação, conforme o gerente da pesquisa do IBGE, Luiz Fernando de Oliveira Fonseca. "É difícil dizer se a queda é consistente. O certo é que os índices de construção têm acompanhado de perto a inflação", disse. Como exemplo, basta lembrar os sucessivos recuos do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. Em novembro, o índice marcou 5,19%, 3,75% em dezembro, 2,73% em janeiro e 2,28% no mês passado. "De um modo geral, se a economia está parada, os preços dos materiais acompanham", afirmou. A desaceleração dos materiais também conteve o aumento dos custos globais de construção. Em fevereiro, o Índice Nacional da Construção Civil do IBGE registrou 1,21%, ante 1,84% em janeiro e 2,91% em dezembro. Apesar da queda, o indicador ainda é maior que o de fevereiro do ano passado (0,38%). Em valores, os custos nacionais de construção atingiram R$ 412,60 por m² em fevereiro. Participações Os materiais responderam por R$ 242,49 por m², enquanto a mão-de-obra representou R$ 169,11. Ao contrário dos materiais, a mão-de-obra mostrou ligeiro aquecido em fevereiro, com alta de 0,27%, ante os 0,09% de janeiro, mas abaixo dos 1,31% de dezembro. Fonseca, do IBGE, considera as oscilações como sinal de estabilidade do item. "As variações da mão-de-obra são praticamente nulas", disse. O gerente observou que a componente só se destaca em períodos de concentração de acordos coletivos ou dissídios salariais. É o caso de março, quando o Rio de Janeiro promoverá o reajuste da folha de pagamento, ou maio, quando 11 Estados, mais o Distrito Federal, elevarão os salários. Entre eles, estão São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. "Só o peso do Sudeste já destaca o reajuste salarial nesse período", disse. O reajuste do salário mínimo nacional, realizado geralmente em maio, também torna o mês pesado para a folha de pagamento. Mesmo Estados que não promovem acordos coletivos nesse período precisam rever os salários, gerando mais pressão sobre os custos de construção. "Mas são movimentos isolados, praticamente sazonais", ponderou Fonseca. "O que impacta os custos de construção, no dia-a-dia, é a alta dos materiais", acrescentou. Acumulados No acumulado do ano, os custos gerais de construção somam 3,07% até fevereiro. Nos últimos 12 meses (março de 2002 a fevereiro de 2003), o reajuste atinge 15,72%. Já os materiais subiram 5,04% no ano e 20,31% em 12 meses. A mão-de-obra exibe números bem menores: 0,36% no ano e 9,70% em 12 meses. No mês passado, a região Nordeste registrou a maior alta dos custos gerais de construção (1,42%), seguido pelo Norte (1,23%), Sudeste (1,21%), Sul (1,02%) e Centro-Oeste (1,01%). No ano, os nordestinos continuam liderando os aumentos acumulados (3,49%). Já o Norte aponta os menores índices acumulados: 2,77% no ano e 13,80% em 12 meses. Em fevereiro, o Sudeste continuou com o maior custo de construção, em valores (R$ 473,33 por m²), seguido pelo Sul (R$ 421,44), Norte (R$ 405,94), Centro-Oeste (R$ 398,75), e Nordeste (R$ 377,46). A pesquisa do IBGE baseia-se no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), mantido por convênio com a Caixa Econômica Federal.