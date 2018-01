Preço de ovos de Páscoa subirá em média 10% Os preços dos ovos de Páscoa estarão 10% mais altos este ano, em relação a 2003. Este foi o porcentual médio repassado pelas fabricantes de chocolate, em razão das oscilações do custo do cacau. Os produtos devem começar a ser vendidos na segunda semana de março, segundo a Associação Brasileira dos Supermercados (Abras). Apesar do aumento, o varejo está apostando em um acréscimo de venda em relação a 2003, quando o desempenho foi considerado fraco. A maioria das empresas (77,4%), de acordo com pesquisa realizada com 50 supermercados pela associação nacional do setor, encomendou a mesma quantidade ou mais na comparação com o ano passado. Na média de todos os produtos tradicionalmente comercializados na data, os pedidos atualmente são entre 5% e 20% maiores. Apenas 18,9% dos varejistas compraram menos.