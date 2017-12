Preço de remédios pode disparar em 2001 A preocupação de grande aumento no preço dos remédios no início do próximo ano é geral entre os representantes do setor farmacêutico. O deputado federal Nelson Marchezan (PSDB-RS), que presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Medicamentos, cobra a implantação de regras que deverão regular os preços e o mercado de remédios no País. Para Marchezan, as propostas devem ser apresentadas num prazo de 60 dias. Isso é necessário para que o governo possa pôr as medidas em prática durante o período de congelamento, até o fim do ano. "Assim, poderemos implementar medidas para impedir que, em janeiro, alguns laboratórios mal intencionados tentem recuperar ganhos", disse. O deputado é contrário a tabelamentos de preços, mas criticou a atual falta de regulação do setor. Aumento em janeiro: difícil evitar Na opinião de Dirceu Raposo de Mello, presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (CRF-SP), o governo deveria ter congelado os preços por meio de uma medida, não um acordo. O aumento de preços depois de congelamento é fenômeno histórico no País. Para Sérgio Mena Barreto, presidente-executivo da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), o peso dos impostos sobre os remédios precisa ser reformulado para evitar que os preços subam logo após o congelamento. Hoje, 28% do valor pago pelo consumidor ao comprar um remédio equivale a impostos. Só o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre medicamentos é de 18%, enquanto produtos veterinários são isentos, diz Barreto. As farmácias ainda não sabem quando começarão a praticar os preços da nova tabela. Nas pequenas drogarias, a redução dos preços é garantida por donos e gerentes.