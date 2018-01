Preço de serviços bancários merece atenção Antes de usar um serviço bancário, é necessário que o consumidor fique atento à cobrança de tarifas adotada pelo banco onde é cliente. Ao pôr os números na ponta do lápis, o correntista poderá assustar-se com os valores no fim do mês. Como a maioria não tem vencimento na mesma data, muitas vezes o cliente nem sabe quanto está pagando. Mas, para suavizar essa cobrança, os bancos oferecem ainda, como opção, um pacote de tarifas mensais de acordo com o perfil de cada correntista. As tarifas avulsas variam entre as instituições financeiras e são calculadas com base nos custos dos serviços e no preço de similares no mercado, diz a gerente de Divisão do Banco do Brasil, Katia Saad Calil. De acordo com o diretor de Relações Institucionais do Banco Itaú, Aldous Galletti, os preços refletem, além da remuneração do serviço prestado, a infra-estrutura, como facilidade de acesso, imagem e segurança. Noventa por cento dos 8 milhões de clientes do banco optaram pelo pacote de tarifas. "Por isso, a cobrança avulsa não é mais significativa." Por ordem do Banco Central, todas as instituições devem ter tarifas avulsas afixadas em suas agências. "A Resolução n.º 2.303 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 1996, liberou a cobrança dos serviços bancários. No entanto, as tarifas são liberadas desde que o BC seja avisado da mudança com um mês de antecedência", explica a diretora de Estudos e Pesquisas do Procon, Vera Marta Junqueira. Para evitar um excedente de cobranças, Marta diz que o consumidor deve manter conta em apenas uma instituição. "As pessoas precisam perder o hábito de ter contas correntes em vários bancos, porque hoje em dia cada uma delas é um ônus a mais." Alternativa O valor alto das tarifas não deve ser determinante para que o correntista mude para outro banco, ressaltam as entidades de defesa do consumidor. "Devem ser levados em conta alguns critérios, como o tipo de serviço prestado, a qualidade do atendimento e o histórico que o cliente tem na instituição", diz o coordenador de Serviços Associados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Marcos Diegues. Uma boa alternativa para quem não quer optar pelo pacote de tarifas é o uso do cartão de crédito, recomendam especialistas. "Bem administrado, torna-se um produto vantajoso. Além disso, não se paga tarifa por transação", explica o presidente da Associação dos Direitos Financeiros do Consumidor (Pró-Consumer), João Scalzilli. Nesse caso, as dicas são comprar no período anterior ao vencimento da fatura e pagar integralmente o valor. "Se não puder arcar com os gastos, é melhor não usar o cartão, porque os juros são altos", diz.