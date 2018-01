Preço do álcool anidro cai 0,55% e, do hidratado, 0,61% As médias de preços do álcool nesta semana, considerados os valores de venda das usinas para distribuidoras, foram de R$ 0,8374/litro para o anidro (queda de 0,55%) e R$ 0,81106/litro para o hidratado (queda de 0,61%), segundo o levantamento de preços do produto feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/USP). Na sexta-feira da semana passada, mais curta devido ao Carnaval, a variação de preços foi pequena em relação ao período anterior, mas com aumento para ambos: o anidro fechou em R$ 0,84280/litro (aumento de 0,35%) e, o hidratado, a R$ 0,81602/litro (acréscimo de 0,5%).