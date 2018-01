Preço do álcool aumenta 11,77% em Ribeirão Preto Um dia após o anúncio de novas medidas do governo para o mercado de álcool, o preço do hidratado disparou 11,77% nos postos de Ribeirão Preto (SP). No início da tarde desta quarta-feira (22), vários estabelecimentos já vendiam o produto a R$ 1,699 o litro, ante R$ 1,499 cobrado terça-feira. Na semana passada, os revendedores informaram que iriam repassar o aumento de 8% no preço do álcool hidratado feito pelas distribuidoras, mas o reajuste superou o previsto. De acordo com o presidente da Associação dos Postos Revendedores de Combustíveis e Serviços de Ribeirão Preto e Região (Aprir), Walter Basso, os reajustes não param por aí. "Nós já estamos esperando novos aumentos e o álcool deve chegar, para nós, entre R$ 1,58 e R$ 1,60 na próxima semana; nos postos deve subir para R$ 1,80", previu. Além de fazer duras críticas aos usineiros "que não são confiáveis há muito tempo", Basso reclamou ainda a postura do governo federal por anunciar só agora medidas para tentar garantir o abastecimento e ao mesmo controlar o preço do combustível. "Se essas medidas fossem tomadas na reunião de janeiro (entre governo e usineiros), a situação poderia até estar melhor. Mas agora eles não garantem nem o preço e nem o abastecimento", disse Basso. Confirmação O governo confirmou a redução de 25% para 20% na mistura do álcool anidro à gasolina, a suspensão das exportações de álcool não contratadas e a redução para zero da alíquota de importação, hoje em 20%. Basso afirmou ainda que, se o governo não reduzir a cobrança da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre a gasolina vendida nos postos, o preço desse combustível também deve subir em virtude do menor porcentual de adição do álcool. Até agora, o preço da gasolina na cidade paulista varia de R$ 2,36 a R$ 2,39 o litro na maioria dos postos e, segundo o presidente da Aprir, pode subir R$ 0,05 sem a redução da Cide. Medida adolescente A redução de 20% para zero da tarifa para importação de álcool é uma medida "adolescente" e que não reduzirá os preços do produto no mercado interno. A avaliação é do assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), José Ricardo Severo. A redução será discutida nesta quarta-feira pela Câmara de Comércio Exterior (Camex). "Ninguém tem escala para vender álcool para o Brasil", afirmou ele, que acompanha o mercado de açúcar e álcool. Dados apresentados por ele mostram que a oferta mundial de álcool será de 38,74 bilhões de litros em 2006. A demanda está no mesmo patamar. "O Brasil tem sido o grande fornecedor mundial de álcool. Só se os importadores comprarem álcool do Brasil e reexportarem o produto para nós", ironizou. "A redução da tarifa é inócua", completou. Produção O Brasil produziu 17,4 bilhões de litros de álcool em 2005, mostram números da CNA. No ano passado, os americanos produziram 13,25 bilhões de litros, produção que deve crescer para 16 bilhões de litros em 2006. A União Européia aparece em terceiro lugar na lista, com produção de 3,79 bilhões de litros. Outros países produziram 3,41 bilhões de litros. No ano passado, os americanos consumiram todo o álcool que produziram e devem fazer o mesmo neste ano. Além da produção, os custos de produção em outros países inviabilizam a compra de álcool. Severo calculou que produzir um litro de álcool custa R$ 0,45 no Brasil. Nos Estados Unidos, esse valor oscila entre R$ 0,60 e R$ 0,70. Redução O técnico também avaliou a redução de 25% para 20% da mistura de álcool à gasolina, medida anunciada terça-feira pelo governo. De acordo com ele, do total de oito bilhões de litros destinados à mistura (álcool carburante), a "sobra" será de 400 milhões de litros com a redução. "É muito pouco", comentou. Severo confirmou que o governo estuda mecanismos para limitar as exportações de álcool. As discussões estão sendo conduzidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). A restrição de embarques seria calculada a partir da demanda interna. "A idéia é calcular a demanda interna e não permitir a exportação de quantidade que representasse desabastecimento interno", disse. Ele defendeu que o governo elabore uma política de longo prazo para o setor, incluindo a alocação de recursos para estocagem. "Caso contrário, veremos os mesmos problemas todos os anos", disse.