Preço do álcool cai e já é vantajoso em relação à gasolina O preço do álcool combustível sofreu uma queda de 2,58% em São Paulo na semana passada, conforme constatou a última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Sendo assim, o valor médio do litro ao consumidor recuou de R$ 1,358 para R$ 1,323 nas bombas, e já não há mais vantagens em abastecer o carro com gasolina em nenhum dos 29 postos pesquisados pelo InformEstado. Pelos cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo (USP), o litro do álcool hidratado já sofreu uma redução de 31% na usina, desde o fim de março, quando começou a última safra. Porém, a expectativa é de que os preços se estabilizem, e não há previsões de novas baixas. O fato é que, para donos de carros bicombustíveis, o álcool é mais vantajoso economicamente se o preço não ultrapassar 70% do preço da gasolina. Calcule na ferramenta ao lado, Álcool ou Gasolina?, qual a opção mais vantajosa economicamente no posto onde você abastece. Veja mais informações sobre o assunto no Jornal da Tarde nessa terça-feira.