Preço do álcool cai pela segunda semana consecutiva O preço do álcool hidratado caiu 1,23% e o do anidro recuou 0,41% nas usinas paulistas, de acordo com levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Cepea/Esalq) divulgado hoje. O preço médio do litro do álcool hidratado nas usinas paulistas recuou de R$ 1,22861, na semana passada, para R$ 1,21351 nesta. Já o preço médio do litro do anidro encerrou esta semana a R$ 1,21492, ante R$ 1,21992 na anterior. É a segunda semana consecutiva de recuos no preço do combustível hidratado e a primeira no valor do anidro, após oito semanas consecutivas de aumentos.