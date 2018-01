Preço do álcool continua estável, apesar de demanda maior Os preços do álcool nas usinas paulistas seguem estáveis mesmo com o aumento da mistura de 20% para 23% do anidro à gasolina. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq), as distribuidoras estiveram mais ativas no mercado paulista de álcool na primeira semana em que vigorou a nova mistura. Em contrapartida, a oferta das usinas segue relativamente alta, devido à necessidade de mais espaço em taques. A média semanal do preço do litro do anidro foi de R$ 0,85269, sem impostos, alta de 0,08%. Para o hidratado, a média foi de R$ 0,74659 o litro, queda de 0,33%. Já o preço nos postos da cidade paulista de Araçatuba começa a voltar ao valor considerado normal. Estabelecimentos que vendiam o litro do combustível hidratado a R$ 0,99, valor mais barato do País, reajustaram o preço para até R$ 1,39 o litro. Outros ainda mantêm a promoção para o pagamento à vista em dinheiro, mas a maioria vende entre R$ 1,09 e R$ 1,19 o litro do combustível utilizado nos veículos a álcool e flex fuel. Em Ribeirão Preto, o preço do álcool hidratado é de R$ 1,08 o litro na maioria dos postos, com alguns cobrando até R$ 1,05.