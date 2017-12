Preço do álcool deve subir R$ 0,10 nos postos, menos em SP O preço do álcool hidratado vai subir em torno de R$ 0,10 nos postos de gasolina do País. A exceção é o Estado de São Paulo, que não deve sentir o impacto da alta devido à redução do ICMS sobre o combustível sancionada hoje pelo governador Geraldo Alckmin. Segundo o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), a alta é provocada pela entressafra na produção de cana-de-açúcar. O reajuste varia de acordo com a distribuidora e com o Estado. "Cada empresa se preparou de um jeito para esta alta do preço nas destilarias, comprando estoques em datas diferentes e com preços diferentes", disse o diretor da entidade Dietmar Scupp. A variação entre os estados reflete as diferentes alíquotas de ICMS cobrado sobre o produto. Em São Paulo, pode haver até a redução do preço em alguns postos, em função da queda de 25% para 12% do ICMS.