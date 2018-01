Preço do álcool dispara 23,8% em Ribeirão Preto O preço do litro do álcool combustível subiu até 23,8% em postos de combustíveis de Ribeirão Preto. O valor cobrado pelo litro do hidratado, utilizado nos veículos a álcool ou flex fuel, saltou de R$ 1,05 a R$ 1,08, na maioria dos estabelecimentos, para R$ 1,30 na manhã desta quarta-feira em vários locais. Há pelo menos três meses o preço do litro do álcool não variava para cima na cidade paulista. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sincopetro), Renê Abad, o reajuste é um repasse nos postos dos reajustes das distribuidoras, que teriam alegado a alta nos preços nas usinas produtoras. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/USP), que monitora a variação dos preços do álcool nas usinas paulistas, há uma estabilidade no valor do hidratado há três semanas. Os valores desta semana só serão divulgados na sexta-feira, dia 8.