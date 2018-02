Preço do álcool está atrativo em três Estados Em pleno período de colheita de cana-de-açúcar no Centro-Sul do País, os preços do etanol nas bombas só estão competitivos em relação à gasolina nos Estados do Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) da semana passada, compilados pelo AE-Taxas. Nos demais Estados e no Distrito Federal, a gasolina segue mais vantajosa.