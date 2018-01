Preço do álcool fica estável pela 2ª semana consecutiva O preço médio do litro do álcool combustível nas usinas paulistas segue estável nas pela segunda semana consecutiva, de acordo com levantamento divulgado hoje pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). O litro do anidro, misturado em 25% à gasolina, fechou a semana em R$ 1,02375, queda de 0,0084%. Já o litro do hidratado apresentou uma pequena variação positiva, de 0,16%, e fechou a semana em R$ 1,01551. Os dois preços seguem dentro do limite acordado entre governo e usineiros, de R$ 1,05 na entressafra.