Preço do álcool nas usinas fica estável na semana O preço médio do álcool combustível ficou praticamente estável durante a semana nas usinas e destilarias de São Paulo, de acordo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Cepea/Esalq), divulgado hoje. O preço médio do álcool hidratado, que na semana passada era de R$ 1,01173, saltou pra R$ 1,01387, alta de 0,21%. Já o preço médio do anidro, que é misturado à gasolina, aumentou 0,24% no período. De acordo com o Cepea/Esalq, o litro passou de R$ 1,02135 para R$ 1,02384. O valor cobrado pelos produtores às distribuidoras segue dentro do acordo firmado entre governo e usineiros, que fixou em R$ 1,05 o valor máximo do combustível nas usinas.