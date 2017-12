Preço do álcool pode subir mais A queda da safra 2000/2001 da cana-de-açúcar entre 20% e 25% em comparação com a de 1999/2000 vem causando a alta de preços do álcool combustível. De junho para julho, o reajuste chegou a 19,31% nas usinas, provocando um salto de R$ 0,39 para R$ 0,47 no preço do litro do combustível às distribuidoras. Amanhã, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da Universidade de São Paulo (USP) divulga o Índice Geral de Preços do álcool nos postos na primeira semana do mês. O economista Heron do Carmo, adiantou que, se o mesmo índice de reajuste na usina vigorar nos postos, o impacto na inflação de julho poderá ser de 0,10%. A partir dos R$ 0,47 por litro, o diretor do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), Aluísio Mendes Vaz, calcula o novo preço final ao consumidor, na bomba. Segundo ele, os postos que não sonegam impostos nem misturam água ao álcool hidratado não podem cobrar menos do que R$ 1,00 por litro.