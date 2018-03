Preço do álcool poderá cair 5% O preço do álcool hidratado deve cair ainda esta semana até 5% nos postos de combustíveis, segundo a Sociedade Comercializadora de Álcool (SCA), que reúne as maiores corretoras do combustível. Dois fatores são apontados pelos corretores e usineiros para que o preço caia. O primeiro é a redução média de 5% no valor da gasolina, o que obrigaria os usineiros a baixar o preço no mesmo porcentual para cumprirem acordo feito em fevereiro com o governo de manter o preço do litro do álcool hidratado em 60% do valor cobrado pelo litro da gasolina. O segundo fator é o aumento da oferta de álcool hidratado no mercado, em decorrência do início antecipado da safra, em abril, e do alto estoque, que chegou a 500 milhões de litros no início deste mês, segundo a União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica). Na semana passada, os indicadores Cepea/Esalq já apontaram uma queda de 3,04% nos preços do hidratado nas usinas, que variaram de R$ 0,84854 por litro em 25 de abril para R$ 0,82270 na sexta-feira. O presidente da corretora Crystalsev, João Carlos Figueiredo Ferraz, admite que há um temor no mercado de que os preços do álcool caiam muito com o aumento da oferta, o que pode causar um consumo descontrolado do produto. "O ideal é trabalhar com preços controlados, apesar de o mercado ser livre. Variações muito grandes nos preços são problemáticas e até para o consumidor seria importante haver uma estabilidade", disse.