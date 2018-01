Preço do álcool puxa inflação de janeiro, que fica em 0,59% O aumento de 9,87% no preço do álcool combustível foi o principal responsável pela alta da inflação em janeiro, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado, medido pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA), teve variação de 0,59% no período, ficando acima dos 0,36% apresentados em janeiro e 0,1 ponto porcentual superior ao do mesmo período do ano passado, quando estava em 0,58%. Somente o álcool teve impacto de 0,11 ponto percentual no resultado. Outra pressão sobre a taxa foi dada pelos ônibus urbanos, que subiram 1,82%, com impacto de 0,09 ponto percentual. Os planos de saúde subiram 1,89% e os automóveis novos, 1,39%. Ainda, como destaque de alta, estão o seguro de veículos (2,43%), condomínio (1,81%), recreação (1,19%) e empregado doméstico (1,16%). Queda Como pressão de queda na taxa em relação a dezembro, figuram as contas de energia elétrica (-0,94%), por causa da eliminação da cobrança do seguro-apagão. Os grupos de Alimentação e Bebidas e Vestuário também apresentaram desaceleração no período. As quedas foram de 0,27% em dezembro para 0,11% em janeiro; e de 1,58% em dezembro para 0,03% no mês passado, respectivamente. Nos últimos 12 meses encerrados em janeiro, O IPCA acumula alta de 5,70%. INPC O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para as classes de renda mais baixas da população, registrou variação de 0,38% em janeiro, ante 0,40% em dezembro e 0,57% em janeiro do ano passado. O indicador acumula alta de 4,85% nos últimos 12 meses até janeiro.