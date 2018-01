Preço do álcool sobe 11% em Brasília O álcool combustível será reajustado em 11% no Distrito Federal nesta quarta-feira. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal (Simpetro), que atribui o aumento ao reajuste dado pelos produtores. Segundo o Simpetro, os revendedores apenas repassam os preços adotados pelas usinas. A gasolina, que tem 25% de álcool misturado em sua composição, também será reajustada entre R$ 0,02 e R$ 0,025.