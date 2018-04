Preço do álcool sobe até 5,2% nas usinas O preço do álcool combustível subiu esta semana, depois de duas semanas seguidas de queda. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq), que mede o preço do etanol nas usinas de São Paulo, o anidro subiu 2,02% e o hidratado, 5,17% no período. O litro do hidratado saiu de R$ 0,6882 para R$ 0,7238, em média, nas usinas. O anidro passou de R$ 0,7941, em média, para R$ 0,8102. Os valores não incluem impostos. Segundo a pesquisadora Mirian Bacchi, os preços voltaram a subir por causa da oferta restrita decorrente das chuvas e da manutenção da demanda aquecida.