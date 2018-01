Preço do álcool sobe e a expectativa é que continue assim O preço do álcool nos postos brasileiros manteve a tendência de alta e subiu 1,36% esta semana, segundo o levantamento de preços dos combustíveis da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A agência apurou que o preço médio do produto nas bombas chegou a R$ 1,785 por litro, contra os R$ 1,761 apurados na semana anterior. Em fevereiro, mês seguinte ao acordo entre governo e usineiros para conter a escalada de preços, o álcool acumula alta de 2,9%. A expectativa do mercado é que o preço continue subindo nas próximas semanas. Segundo o presidente da Federação Nacional do Comércio varejista de Combustíveis (Fecombustíveis), Gil Siuffo, as distribuidoras já avisaram aos revendedores que o álcool hidratado será reajustado em R$ 0,17 a partir de 1º de março, quando entra em vigor a redução do volume de álcool anidro na gasolina. Siuffo diz que a gasolina também vai aumentar: mais R$ 0,04, em média, no País, segundo comunicado das distribuidoras. Em São Paulo, a gasolina já está custando 4% a mais para o posto, segundo o Sindicato dos Revendedores de Derivados de Petróleo do Estado (Sincopetro). Segundo ele, isso significa um acréscimo de R$ 0,09 por litro. "Quem já viu esse filme conhece o enredo: não há momento melhor para elevar os preços do que a véspera de um feriado prolongado em que a demanda pelos produtos aumenta consideravelmente", reclama, em nota, o presidente da entidade, José Alberto Paiva Gouveia. A pesquisa da ANP não captou novos aumentos no preço da gasolina essa semana. Há três semanas, o preço médio nacional gira em torno dos R$ 2,506 por litro. Já o preço do gás natural veicular em São Paulo aumentou 3%, com a continuidade dos repasses do reajuste autorizado pela Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE) no fim de janeiro. Desde o reajuste, o preço do combustível no Estado já subiu 12%.