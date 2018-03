Preço do aluguel em São Paulo cresce menos que inflação O orçamento apertado dos inquilinos da cidade de São Paulo está ajudando a segurar os preços dos aluguéis. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP), a maioria dos aluguéis apresentou alta inferior à inflação ao longo dos últimos três anos. Entre fevereiro de 2000 e fevereiro de 2003, a inflação foi 33,42%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pelo IBGE. Nesse período, o aluguel de uma casa de três dormitórios situada na zona A ? que engloba bairros de alto poder aquisitivo como Jardim Europa, Pacaembu e Perdizes ? sofreu um reajuste máximo de 16,34%. Apartamentos de um dormitório situados na mesma zona subiram 19,42%, enquanto os de dois e três dormitórios tiveram alta, respectivamente, de 14,1% e 1 2,59%. Na zona B ? que reúne bairros de classe média como Aclimação e Vila Mariana ?, os aumentos variaram entre 2,13% (casas de quarto e cozinha) e 9,29% (apartamentos de um dormitório). Na Zona D, onde estão situados bairros como Vila Prudente e Limão, a alta do aluguel de casas de quarto e cozinha foi de 32,4%. Entre os 39 tipos de locações analisados pela pesquisa, apenas dois registraram alta superior à inflação. Essa tendência foi observada em casas de quarto e cozinha situadas em bairros como Saúde e Tatuapé, na Zona C; e Freguesia do Ó e Socorro, na zona D. O aluguel desses imóveis alcançou em média R$ 237,37 em fevereiro deste ano, um aumento de 38,57% em comparação aos R$ 171,30 cobrados no mesmo mês de 2000. Segurando o inquilino De acordo com os pesquisadores, os números mostram que proprietários estão sendo forçados a considerar a situação econômica na hora de rever contratos. "A alta dos preços de bens essenciais como alimentação e transporte, a persistência de altas taxas de desemprego e a compressão dos salários e rendimentos não deixam espaço para grandes reajustes", disse presidente do CRECI-SP, José Augusto Viana Neto. A maioria dos contratos de aluguel da cidade de São Paulo prevêem reajustes com base na variação do IGP-M. Somente nos últimos doze meses, o índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas apresentou uma alta de 30,6%, muito superior ao que inquilinos poderiam suportar. "Quando os proprietários insistem no IGPM, os inquilinos acabam optando por entregar as chaves, pagar multa rescisória e procurar um imóvel mais barato", disse Viana Neto.