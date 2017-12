Preço do aluguel fica estável Os preços de aluguéis de imóveis residenciais cujos contratos foram fechados no mês passado na cidade de São Paulo ficaram praticamente estáveis em relação aos de julho, segundo pesquisa do Secovi-SP (Sindicato da Habitação) entre administradoras e imobiliárias. Sergio Lembi, vice-presidente do Secovi-SP, informa que os aluguéis de agosto tiveram uma queda de apenas 0,1% em relação a julho. "Houve reduções nos preços das locações nas regiões leste, centro e oeste e estabilidade nas regiões norte e sul." Os aluguéis dos imóveis de um dormitório sofreram maior redução do que os de casas e apartamentos de dois quartos. Já as unidades de três dormitórios mantiveram-se, em média, nos mesmos valores de julho. Os aluguéis dos imóveis em estado ruim de conservação foram reduzidos, em média, em 0,3%, enquanto que os bem conservados tiveram aumento de 0,1%. Segundo Lembi, 45% das empresas disseram que a oferta se manteve nos mesmos níveis. "Isso confirma que o mercado de locação está se ajustando, não havendo grandes oscilações, o que é bom para inquilinos e proprietários", diz.