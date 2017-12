Preço do aluguel sobe 0,72% em novembro Os preços dos aluguéis residenciais de São Paulo tiveram ligeira alta em novembro, de 0,72%, segundo o Índice Periódico de Valor Médio dos Aluguéis Residenciais (Ipevemar), divulgado pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios (AABIC). A inflação medida pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) no período foi de 0,29%. No acumulado do ano, os aluguéis apresentam aumento de 2,04%, permanecendo bem abaixo do índice de preços, que oscilaram 9,22% de janeiro a novembro. O número de imóveis residenciais para locação permaneceu estável no mês passado, com 34.130 unidades disponíveis. Os candidatos a inquilinos, no entanto, continuam buscando unidades menores para morar, em bairros de baixo padrão. A grande procura está centrada nas casas e apartamentos de um e dois dormitórios, cujos valores locatícios apresentaram altas significativas em novembro. O aluguel de casas de um dormitório subiu, em média, 6,21%, e os de apartamentos de um dormitório, 2,61%. A maior alta (10,71%) ocorreu nas casas situadas em bairros como Brás, Campo Limpo, Itaim Paulista, Itaquera e Vila Medeiros, onde o valor médio do aluguel passou de R$ 280,00 para R$ 310,00.