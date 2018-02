Preço do barril fica próximo de recorde Os contratos futuros de petróleo deram um salto ontem, aproximando-se de seu recorde. O crescimento da economia dos EUA acima do esperado ajudou os operadores a colocarem de lado os temores sobre uma desaceleração da demanda depois da forte queda das ações na quinta-feira. Em Nova York, o barril fechou em US$ 77,02, apenas US$ 0,01 abaixo do recorde.