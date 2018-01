Preço do C-Bond se aproxima de patamar recorde O preço do C-Bond ? principal título da dívida brasileira negociado no exterior ? pode testar o recorde de 95,00 centavos por dólar, registrado em 15 de outubro passado. Já houve oferta a 95,00 centavos por dólar, mas o último negócio realizado com o C-Bond até 17h (horário de Brasília) ? considerado horário intraday - foi realizado em 94,875 centavos de dólar, segundo a corretora López Léon. Segundo um operador, a liquidez (volume e facilidade de negócios), no entanto, está muito baixa. De qualquer forma, "o pessoal não quer vender", acrescentou. O papel mais negociado da dívida externa brasileira tem encontrado suporte na expectativa de retomada das atividades no Brasil, onde se espera um corte de juros amanhã ? na reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) ?, e da economia norte-americana. Os C-Bonds também têm sido procurados pela diferença de ganho entre os papéis da dívida brasileira, que são maiores, em relação aos papéis de outros países.