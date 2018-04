Preço do café sobe com compras especulativas A cotação do café atingiu ontem o maior nível em uma semana e meia no mercado futuro de Nova York. Posição mais negociada na bolsa ICE Futures US, o arábica para entrega em março fechou em alta 1,55%, cotado a 121,40 cents/lb. Especuladores compraram e cobriram posições de venda, apostando na pequena oferta de café de países como a Colômbia. No entanto, o movimento foi contido por vendas de produtores e por realizações de lucro. A alta de outras commodities e o recuo do dólar também deram suporte.