Preço do cigarro cai em quatro Estados A Souza Cruz informou hoje que reduziu o preço de três marcas de cigarros nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. nota da companhia diz que a queda "objetiva aumentar a competitividade das marcas diante do crescimento da ilegalidade, que representa 35% dos cigarros comercializados no Brasil". A redução dos preços é por tempo limitado, mas a empresa não informa até quando ela vai vigorar. As marcas que tiveram os preços reduzidos foram Free (de R$ 2,25 para R$ 2,00 e R$ 1,75), Hollywood (R$ 1,75 para 1,50) e Hilton (R$ 1,60 para R$ 1,50).