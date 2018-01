Preço do combustível é da competência do governo, diz ministra A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse nesta sexta-feira, durante a posse do novo presidente da Petrobras, senador José Eduardo Dutra (PT-SE), que os preços dos derivados de petróleo são "uma política de governo e não uma política da Petrobras". A ministra afirmou que o governo reconhece que o petróleo e os derivados são commodities cujos preços são fixados no mercado internacional. "O problema é que há a taxa de câmbio", disse Dilma. Ela lembrou que o dólar já chegou a ser cotado a quase R$ 4,00 e está recuando. "Se os derivados fossem reajustados com base na cotação de R$ 4,00 do dólar, haveria um repasse desnecessário para a economia nacional. A preocupação do governo é evitar a excessiva volatilidade dos preços derivados." Dilma garantiu que os critérios de fixação de preços serão transparentes para toda a sociedade, mas que ela não tem ainda definidos estes critérios. "Eu assumi o ministério ontem", justificou. Inflação Segundo ela, o governo não pretende fazer política de preços, ou seja controle da inflação, através de controle dos preços de derivados de petróleo. De acordo com ela, o governo quer criar mecanismos para evitar a variação excessiva dos preços, mas não vai penalizar a Petrobras através de política de subsídios. O governo anterior, disse ela, já estava atento para evitar que isso ocorresse e o governo Lula tem também esta preocupação. É neste contexto que se inserem os recursos a serem arrecadados através da Cide, imposto sobre os combustíveis. O novo presidente da Petrobras destacou que a elevação da Cide de R$ 0,51 por litro de gasolina para R$ 0,80 não implica aumento automático de preço da gasolina. "Isso é justamente para evitar a excessiva volatilidade nos preços da gasolina", disse Dutra. Diretoria da Petrobras muda Toda a diretoria da Petrobras será mudada, segundo a ministra das Minas e Energia. "Há um novo governo que já anunciou que quer fazer mudanças", disse. Ela não quis informar quando ocorrerão estas mudanças, mas disse que os atuais diretores deverão permanecer em seus cargos até lá, "como é de praxe". A ministra não aventou a possibilidade de manutenção de alguns diretores. "O presidente está tomando posse hoje, depois vamos ver os diretores." Sobre a possibilidade de que sejam nomeados representantes dos funcionários da empresa para a diretoria, Dilma esclareceu que essa questão não se refere apenas à Petrobras, mas a todas as empresas estatais. "Este é um tema que está em discussão no governo e o que for anunciado para a Petrobras será o mesmo que será adotado para outras estatais", disse a ministra. Plataformas Dilma Rousseff, afirmou que, "se o Brasil tem expertise suficiente para ser competitivo na exploração e produção de petróleo em águas profundas, não existe obstáculo que o impeça também ser eficiente em equipamentos". Ela frisou porém, que o novo governo não pretende "privilegiar políticas ineficientes", mas que é possível o Brasil ter uma indústria nacional competitiva. Segundo Dilma Rousseff, o governo Lula irá fazer política industrial. Ela lembrou que quase todos os países têm política de compras governamentais, como Estados Unidos e França. Por isso, destacou, não há incoerência no fato de o novo governo querer aumentar a participação das empresas brasileiras nos processos de licitação de plataformas e ao mesmo tempo buscar eficiência. "Os construtores de plataformas terão que ser eficientes", afirmou. "Seria ingenuidade de nossa parte achar que um país não tem política industrial." Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula-Os primeiros 100 dias e a área econômica Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica