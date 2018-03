Preço do etanol cai em 11 Estados do País

O Estado de São Paulo, onde o consumo do combustível está concentrado, segue com o etanol competitivo em relação à gasolina. Considerando o preço médio da gasolina, de R$ 2,447 por litro no Estado de São Paulo, o etanol hidratado deixaria de ser competitivo na região quando atingisse o patamar de R$ 1,708 por litro. Na média calculada pela ANP, no entanto, o preço médio do litro do etanol está em R$ 1,61.

Atualmente, o etanol permanece vantajoso nos estados da Bahia, de Goiás, de Mato Grosso, do Paraná, do Pernambuco, de São Paulo e de Tocantins. A vantagem é calculada considerando que o poder calorífico do motor a álcool é de 70% do poder nos motores à gasolina. Nas contas, são utilizados valores médios coletados em postos em todos os Estados.

A gasolina está vantajosa em 19 Estados e, em Alagoas, é indiferente o uso do etanol ou da gasolina no tanque de combustível. Desde a semana de 16 de outubro, a gasolina passou a ser vantajosa em mais Estados do País que o etanol. Segundo o levantamento, os Estados onde a vantagem do etanol é mais significativa são Mato Grosso (preço do etanol é 57,69% do preço da gasolina), Goiás (62,40%), Tocantins (65,75%), São Paulo (65,79%) e Paraná (66,44%).

A gasolina está mais vantajosa principalmente em Roraima (preço do etanol é 79,93% do valor da gasolina), Rio Grande do Sul (79,64%), Piauí (77,74%) e Rio Grande do Norte (75,37%).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Preços

De acordo com a ANP, o preço mínimo registrado para o etanol, identificado no Estado de São Paulo, foi de R$ 1,239 por litro. Já o preço máximo foi de R$ 2,84 por litro, registrado no Acre. Na média de preços, o menor preço médio foi o do Mato Grosso (R$ 1,606 por litro) e o maior foi o do Amapá (R$ 2,171 por litro).

O levantamento revela ainda que os preços médios do etanol combustível subiram nos postos de 14 Estados brasileiros no período analisado. Os valores caíram em 11 estados. Em outros dois, os preços permaneceram estáveis. As maiores quedas foram registradas no Rio de Janeiro (baixa de 2,23%) e no Rio Grande do Norte (queda de 1,86%). As maiores altas foram registradas na Bahia (aumento de 9,29%) e Maranhão (avanço de 3,67%).