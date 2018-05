Preço do etanol cai em 12 Estados na semana, diz ANP Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros caíram em 12 Estados, subiram em 11 e permaneceram estáveis em outros três e no Distrito Federal na semana encerrada em 27 de julho, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No período de um mês, os preços do etanol caíram em 15 Estados, subiram em 10 e ficaram estáveis em Pernambuco e no Distrito Federal.