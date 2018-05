Preço do etanol cai em postos de 14 Estados, diz ANP Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros caíram em 14 Estados, subiram em nove e permaneceram estáveis no Amapá, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Tocantins na semana encerrada em 13 de julho, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em um mês, os preços do etanol caíram em 19 Estados e no Distrito Federal, subiram em seis e ficaram estáveis em Sergipe.