Preço do etanol reduz ritmo de queda, aponta FGV Os preços médios do etanol apresentaram queda menos intensa no atacado e no varejo em julho ante junho, conforme levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV) por meio do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) dos períodos. A gasolina, por sua vez, mostrou recuo menos significativo no varejo e estabilidade no atacado.