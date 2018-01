Preço do gás boliviano vendido ao Brasil terá aumento uniforme O governo boliviano ratificou, na segunda-feira, a decisão de aumentar, de forma uniforme, os preços do gás natural cobrados do Brasil e da Argentina, por considerar que os preços atuais "são injustos". A decisão foi anunciada pelo ministro de Hidrocarbonetos, Andrés Soliz, e pelo presidente da estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado. Atualmente, o Brasil paga à Bolívia US$ 3,23 por milhão de BTU (Unidade Térmica Britânica, na sigla em inglês) enquanto a Argentina paga US$ 3,18 dólares pela mesma quantidade de gás. "A Bolívia tem todo o direito de negociar com os países aos quais vende gás para pedir preços mais justos", disse Alvarado. Soliz, por sua vez, sustentou que a nova administração boliviana se baseia no fato de que "o preço atual é injusto e que necessariamente tem que ser revisado". O ministro de Hidrocarbonetos acrescentou que terá cuidado em suas negociações com o Brasil para que a oferta de um investimento milionário, a ser feito pela Petrobras para instalar uma petroquímica na fronteira com a Bolívia, não seja relacionado a um pedido para congelar os preços do gás. "Sempre estamos em meio a grandes ofertas futuras mas, no momento, trata-se de impor à Bolívia preços desvantajosos. Por isso, temos um certo cuidado e queremos continuar tendo no futuro", disse Soliz.