Preço do gás cai 4%, segundo ANP Dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostram que houve uma redução de 4% para os consumidores finais, com o preço médio do botijão passando de R$ 25,51 na semana de 11 a 17 desse mês para R$ 24,49 na semana passada, entre os dias 18 e 24. Nas distribuidoras, a redução foi de 1,83% com o combustível passando de R$ 21,89 na semana anterior para R$ 21,49 na semana passada. O preço atual do botijão regula com seu valor no início do abril, quando custava R$ 24,24 para o consumidor final. Mas apesar das reduções, o preço do gás de cozinha ainda está acima dos R$ 23,00 "sugeridos" pelo governo como o "ideal" para evitar o tabelamento de preços do produto.