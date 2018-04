Preço do gás cai 7,7% em São Paulo O preço do botijão de gás caiu 7,73% em São Paulo esta semana, após a redução de 12,4% no preço cobrado pela Petrobrás. Segundo pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio na capital paulista ficou em R$ 23,28 nos dois primeiros dias da semana, contra R$ 25,23 cobrados na semana passada. A agência pesquisou os preços do botijão em 55 cidades e constatou um aumento do preço em seis delas. No restante, houve reduções de variados preços, com pouco perda das margens de lucro das distribuidoras. A maior queda foi registrada em Canoas (RS), onde o botijão de gás está custando R$ 24,15, valor 12,42% menor ao pago pelo consumidor na semana passada. Brasília e Várzea Grande (MT) também tiveram quedas de 11,98% e 12,33%, respectivamente. Em dez cidades, porém, a redução do preço ficou em torno de 1%. O mercado espera que, no decorre da semana, o preço caia mais, devido ao repasse, pelas distribuidoras, da redução promovida pela estatal, principal fornecedora no País. A redução dos preços foi obtida principalmente devido ao esforço da estatal e de revendedores: as distribuidoras chegaram até mesmo a aumentar o preço de venda em 20 cidades pesquisadas, segundo a ANP. Além disso, em 13 casos, reduziram os preços em porcentual próximo ou menor a 1,5%. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o preço cobrado pelas distribuidoras aumentou na maior parte das cidades pesquisadas. Chegou a subir 10,24% em Nova Iguaçu (RJ) e cerca de 3,7% nas capitais carioca e mineira. Mesmo assim, houve queda no preço final das duas cidades, puxados pela compressão de margens da revenda. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito (Sindigás) não foi encontrado para explicar a causa da alta. Na segunda-feira, o diretor de relações externas da entidade, José Agostinho Simões, disse que havia um ajuste de margens nos casos de alta e um problema de renovação de estoque nos casos de queda pouco expressiva. A ANP considerou positivo, mas ainda não satisfatório, o resultado da pesquisa, segundo a assessoria de imprensa. A entidade fará, a partir desta semana, levantamento do preço do GLP a cada dois dias, afim de acompanhar a eficácia da ofensiva do governo contra a alta no preço do produto. A pesquisa será feita em 2 mil pontos de revenda de 55 municípios, entre capitais e os maiores consumidores do combustível, e terá seus resultados divulgados às segundas e quartas na página da agência na internet.