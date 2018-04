Preço do gás de cozinha cai 2,19% para consumidores O preço do gás de cozinha (GLP) teve uma redução de 2,19% para os consumidores brasileiros na semana passada, entre os dias 11 e 17, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O botijão de 13 kg, que estava sendo vendido, em média, a R$ 25,51 na semana passada, custava R$ 26,08 na semana anterior, entre os dias 4 e 10. O preço do combustível também caiu nas distribuidoras de R$ 22,03 para R$ 21,89. No município de São Paulo a redução foi de 3,8% , com o preço médio do botijão passando de R$ 25,23 para R$ 24,27 para os consumidores. Nas distribuidoras, a queda foi de 0,76%, de R$ 20,98 para R$ 20,82. No Rio, a redução foi de apenas 1% para os consumidores, com o combustível passando de R$ 23,09 para R$22,86. O preço do combustível nas distribuidoras, entretanto, saltou de R$ 18 para R$ 19,13, uma variação de 6,28%. Vale lembrar que entra hoje em vigor a determinação do governo em abaixar o preço do GLP em 12,4%.