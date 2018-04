Preço do gás de cozinha caiu, em média, 7,18% O preço do gás de cozinha teve, em média, uma queda de 7,18% no varejo em 19 Estados, de acordo com levantamento realizado pelas secretarias de Fazenda do País e publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A pesquisa colheu o preço médio ponderado ao consumidor final, que serve de base para o cálculo da alíquota de imposto sobre Circulação de Marcadorias e Serviços (ICMS) nos Estados. Esta pesquisa é feita duas vezes por mês pelos Estados. O segundo levantamento é sempre concluído no dia 22 de cada mês. No entanto, neste mês, a pedido do governo federal, a pesquisa foi adiada para refletir a redução dos preços na refinaria, de 12,4%, anunciado pela Petrobrás. Segundo o diretor de Planejamento e Controle da Secretaria de Fazenda de Pernambuco, Roberto Abreu, a queda pode ser maior ainda, considerando-se que a nova alíquota de ICMS passará a vigorar a partir de primeiro de setembro. Apenas no Distrito Federal, os novos valores passaram a vigorar a partir de hoje. "Em Pernambuco, estamos prevendo uma queda de arrecadação na primeira quinzena de setembro de R$ 1 milhão, em função da redução do preço do gás de cozinha", disse Abreu. Segundo ele, a queda apurada em relação à última pesquisa foi de 12% no preço do botijão de 13 litros. Uma nova pesquisa será realizada entre os dias 3 e 7 de setembro para calcular o ICMS que vigorará na segunda quinzena de setembro. O ato do Confaz deverá ser republicado amanhã no Diário Oficial da União, porque três Estados terão que retificar os índices publicados hoje. A assessoria do Confaz não divulgou os Estados, mas devem ser Amapá, Minas Gerais e Maranhão, cujos preços médios foram publicados sem alteração em relação à última pesquisa divulgada em 9 de agosto. Com o resultado da pesquisa nesses três Estados, o porcentual médio de queda deve ser um pouco maior que os 7,18%. Dezenove Estados calculam o ICMS com base no levantamento quinzenal. Nos demais, a redução no preço do gás de cozinha é automática, segundo técnicos do governo.