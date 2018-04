Preço do gás de cozinha fica acima do sugerido pelo governo O preço do gás de cozinha caiu apenas 0,46% na semana passada para o consumidor final, segundo dados divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), apesar de algumas distribuidoras terem reduzido o preço no mercado atacadista. O preço médio do botijão de 13 quilos ficou em R$ 26,08, em média, no Brasil, ainda bem acima dos R$ 23,00 "sugeridos" pelo governo como o ideal para evitar o tabelamento de preços do produto. Na última semana de julho o botijão custava, em média, R$ 26,20. A questão continua em discussão no governo e na sexta-feira o Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Cláudio Considera, esteve reunido com técnicos da ANP para discutir um possível tabelamento. Ainda segundo a ANP, em algumas cidades, como São Paulo, houve redução de preços nas distribuidoras, mas isso não foi repassado ao consumidor. Na semana de 28 de julho a 3 de agosto, o botijão era vendido na capital paulista por R$ 21,47 e caiu para R$ 20,98, em média, na semana passada. Nesse mesmo intervalo, o botijão subiu de R$ 25,06 para R$ 25,23, o que significou alta de 0,68%. Ou seja as revendedoras ampliaram a margem de comercialização de 16,72% para 20,26%. No Rio, o botijão custava R$ 19,29 na última semana de julho e caiu para R$ 18, o que representa redução de 6,7% no período. Para o consumidor final, porém, a redução foi de apenas 0,9%, passando de R$ 23,30 para R$ 23,09 o botijão. No Rio, a margem das revendas finais subiu de 20,79% na última semana de julho para 28,28% na semana passada.