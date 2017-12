Preço do gás de cozinha pode cair R$ 10, afirma o governo O preço do botijão de gás poderá ter uma redução de até R$ 10,00 para o consumidor no médio prazo, disse hoje o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, José Tavares de Araújo. De imediato, os técnicos da área econômica estimam uma redução de R$ 3,00. A redução faz parte de uma série de medidas para aumentar a concorrência na comercialização do produto. O governo vai autorizar a Petrobras a entrar no mercado de distribuição de gás de cozinha. Atualmente, as distribuidoras cobram uma margem de comercialização correspondente a 38,5% do preço final do botijão. Outra novidade é a possibilidade das empresas atuarem na importação e no refino do gás de cozinha. Hoje, só a Petrobras faz isso.