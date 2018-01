Preço do gás deve cair, diz ministra A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse hoje que a descoberta de uma reserva de mais 400 bilhões de metros cúbicos de gás na bacia de Santos, no litoral paulista, deverá baratear o preço e provocar uma mudança na política para o setor. "Vamos caminhar para uma política de gás bastante diferente da atual", afirmou. De acordo com ela, o governo já vem trabalhando para diminuir o preço do gás e do transporte do produto. Sobre o acordo de importação de gás da Bolívia, a ministra garantiu que os contratos serão respeitados. "A descoberta não significa que pretendemos rever a nossa relação com a Bolívia. Acredito que ela (a relação) vai melhorar", disse. "Se eu tenho várias fontes, tenho uma formação de preço diferenciada". A ministra disse que ficou sabendo da ampliação da reserva no mesmo momento em que a diretoria da Petrobras foi informada da descoberta. Segundo ela, em abril, a Petrobras já havia anunciado uma reserva de 70 bilhões de metros cúbicos e esse volume foi ampliado para 400 bilhões na semana passada. "Houve uma confirmação de que aquela reserva é explorada comercialmente", afirmou. Segundo a ministra, a Petrobras não escondeu a descoberta. "Tanto é que divulgou fato relevante, afirmou", disse. A Comissão de Valores Mobiliários pediu explicações à Petrobras pelo fato de a descoberta ter sido informada pela empresa durante teleconferência antes mesmo de a empresa ter divulgado o fato relevante. "Se a Petrobras teve algum equívoco na sua conduta, ela vai consertar", disse a ministra. "Acho que teve mais agitação que qualquer outra coisa".