Preço do gás natural é essencial para siderúrgica no Ceará O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, afirmou nesta sexta-feira que a definição do preço do gás natural é o elemento chave das discussões para o fornecimento do combustível à planta siderúrgica Ceará Steel, que será construída por três sócios, entre eles a Companhia Vale do Rio Doce, no Ceará. As negociações entre a estatal e os sócios da siderúrgica foram alvos de críticas do ex-ministro e deputado eleito, Ciro Gomes (PSB-CE) à imprensa na quinta-feira. Segundo ele, a Petrobras estaria criando "resistências burocráticas hostis ao povo brasileiro", ao não garantir o abastecimento de gás à nova empresa. "Não vou responder ao deputado que, bravamente, está defendendo os interesses do Ceará, porque isso é um negócio que está sendo discutido com as empresas. A Petrobras é uma fornecedora de gás para uma planta que tem três sócios e com eles é que deve discutir este assunto", comentou. Esquivando-se de dar maiores detalhes sobre o assunto, Gabrielli comentou que "um contrato entre um comprador e um fornecedor tem que ser equilibrado". "Não pode ser um contrato em que apenas um lado ganhe. E nós não queremos que o povo do Ceará pague por isso. Nós não queremos que os incentivos dados pelo governo estadual contemplem qualquer diferença entre custos de fornecimento de gás para o consumidor comum e custo para três empresas privadas, num projeto de exportação de produtos", analisou. Pelo contrato assinado com o governo do Ceará, o gás seria comercializado por US$ 2,44 por milhão de BTU (medida britânica que mede o poder calorífico do combustível). Indagado sobre a disponibilidade de gás para abastecer esta planta, Gabrielli comentou que "isso é outro negócio", completando que a Petrobras está programando a planta de regaseificação para ser instalada no Ceará. O projeto siderúrgico vai receber US$ 760 milhões em recursos e terá capacidade de produção de 1,5 milhão de toneladas de placas de aço por ano, devendo gerar 1.600 empregos quando estiver em operação daqui a 30 meses, e 3,6 mil empregos durante sua construção. Para o governo do Ceará, a usina representa um marco na história e na economia, já que vai ampliar o Produto Interno Bruto (PIB) local em 2% (ou R$ 1,1 bilhão) e a renda per capita em 4,37%. A Ceará Steel vai propiciar ainda uma receita de US$ 450 milhões por ano, elevando as exportações locais em 41%.