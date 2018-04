Preço do gás produzido no Brasil subirá 23% em maio O gás produzido em território nacional terá um reajuste de 23% a partir de maio. A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) confirmou nesta quinta-feira, 12, que o combustível produzido no Brasil passará de US$ 4,30 para US$ 5,30 por milhão de BTU (unidade britânica que mede o poder calorífico do gás natural). Segundo a Abegás, o gás nacional não era reajustado desde agosto de 2005 e estava defasado frente ao preço do gás importado da Bolívia, que é corrigido trimestralmente. Com o reajuste, 12 distribuidoras nacionais devem repassar alta para seus preços. O porcentual, entretanto, deverá ser diferenciado, devido ao custo do transporte entre os estados e o ponto de processamento do gás. Segundo a Abegás, o reajuste será minimizado em Estados como São Paulo, que consomem uma parcela maior de gás importado do que nacional. Essa semana, a Petrobras também informou que reduzirá o preço do gás importado em 4,5% dentro do seu reajuste trimestral, o que deve contribuir ainda mais para diminuir o impacto da alta da correção dos preços do combustível nacional. O reajuste valerá para os Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, parte de Minas Gerais e de São Paulo. A correção também será diferenciada para cada tipo de finalidade do combustível. No caso do gás veicular, o reajuste deve ser em média de 16%. O gás residencial deverá ficar 3% mais caro nos cálculos da entidade. Já o gás comercial terá um reajuste de 3,5%, enquanto o preço do produto para as indústrias deve aumentar em 12,5%.