Preço do GNV em São Paulo subiu 15% em janeiro O preço do metro cúbico (m³) do Gás Natural Veicular (GNV) subiu 15% na cidade de São Paulo em janeiro deste ano ante dezembro do ano passado e passou a custar, em média, R$ 1,741 nos postos de abastecimento. No País como um todo, o custo do m³ aumentou 0,38% no mês passado, com preço médio de R$ 1,824 por metro cúbico. Os demais combustíveis - gasolina, diesel e biodiesel - tiveram variações inferiores a 0,5% no Brasil, cotados a R$ 2,69, R$ 2,205, e R$ 2,202, respectivamente. Apenas na capital paulista, álcool, diesel e biodiesel tiveram aumento inferior a 1%, enquanto a gasolina apresentou redução de 0,11%. Com as variações, o litro do álcool em São Paulo passou a custar R$ 1,379, gasolina R$ 2,439, diesel R$ 2,161 e biodiesel R$ 2,194. No restante do Brasil, o etanol vem apresentando leves quedas nos últimos seis meses, que juntas representam redução de 2% no valor cobrado nos postos brasileiros. Em janeiro, o preço do litro do combustível caiu 0,80%, passando a custar R$ 1,811. Esse é o resultado da última pesquisa realizada pelo Ticket Car, produto de gestão de despesas de veículos da Ticket.