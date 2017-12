Preço do macarrão deve aumentar 8% O macarrão deve ficar de 5% a 8% mais caro nos próximos dias por causa da alta no preço do trigo, disse hoje a diretora-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias (Abima), Eliane Kay. De acordo com dados da entidade, o preço subiu de 20% a 25% nos últimos dois meses, devido a entressafra na Argentina (um dos principais fornecedores ao mercado brasileiro). Também influenciou a quebra na safra de soja, que diminui a pressão para liberar o trigo rapidamente, uma vez que os dois grãos dividem os mesmos silos. "Não conseguiremos absorver mais esse custo, que se soma ao impacto da Cofins e também ao aumento da energia elétrica em algumas regiões do País", disse Eliane.