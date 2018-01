Preço do material escolar pode ter variação de até 284,62% O consumidor que tiver a chance de pesquisar os preços do material escolar poderá encontrar diferenças de até 284,62% na cidade de São Paulo. O alerta é feito pela Fundação Procon-SP - órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado. A maior diferença encontrada (284,62%) foi da caixa de giz de cera, com 12 cores, da Maripel. O preço passou de R$ 0,65, na Papelivros, Centro, até R$ 2,50 na Pontocom, zona Oeste. A variação entre um e outro poderia render uma economia de R$ 1,85. O mesmo produto, desta vez da marca Acrilex, foi o segundo da lista de maior discrepância de valores (212,50%). A loja que vendia o item ao preço mais caro foi novamente a Pontocom (R$ 2,50). Por sua vez, A JB, na zona Leste, comercializava o mesmo produto por R$ 0,80, o que gera uma diferença de R$ 1,70. Segundo a pesquisa, do total de itens comparados, a loja Japuíba, localizada na região norte da capital, foi o que apresentou a maior quantidade de produtos com menor preço: dos 56 itens pesquisados, 35 produtos apresentaram menor preço. A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 6 de janeiro, com base em 187 itens de material escolar, em nove lojas, espalhadas pelas cinco regiões da cidade. A idéia inicial era utilizar dez estabelecimentos para a pesquisa, porém, a Livraria Nobel não quis ceder as informações necessárias. Acompanhe o número de itens, por estabelecimento, com preços menores ou iguais aos preços médios obtidos dentre os 113 comparados: - Zona Norte: Bazar e Papelaria Japuíba - 56 itens de 56 comparados (100%); Magno?s - 77 itens de 93 comparados (82,80%). - Zona Sul: Artesco - 35 itens de 95 comparados (36,84%); Momotaro - 36 itens de 58 comparados (62,07%). - Zona Leste: Papelaria J.B. - 60 itens de 72 comparados (83,33%). - Zona Oeste: Agipel - 59 itens de 87 comparados (67,82%); Pontocom - 4 itens de 60 comparados (6,67%). - Centro: Metropolitana - 20 itens de 55 comparados (36,36%); Papelivros - 23 itens de 55 comparados (41,82%).