Preço do ouro estabelece nova máxima em 16 anos O preço do ouro no mercado à vista aproxima-se da marca de US$ 450 a onça-troy, o que poderá levar o metal a estabelecer nova máxima história em 16 anos. O ouro é sustentado pela depreciação do dólar. Às 10h54 (horário de Brasília), o ouro operava em US$ 449,50, alta de 0,20%, e máxima apurada durante o dia, com maior nível em 16 anos ou desde julho de 1998. Apesar da proximidade, traders prevêem certa dificuldade para as cotações atravessarem o nível de US$ 450,00 a onça-troy nesta semana, por conta do feriado de Ação de Graças nos EUA, que deve reduzir bastante o volume de negócios nos mercados. Especialistas acrescentam a tendência para o ouro é de alta, já que as perspectivas econômicas e geopolíticas atuais seguem propiciando busca de proteção. As informações são da Dow Jones. Leia aqui a cartilha do Finanças Pessoais sobre o investimento em ouro.